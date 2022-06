Erlic: «Sono nato in una stalla in una famiglia di contadini. Ogni estate torno a dare una mano nei campi» (Di sabato 18 giugno 2022) Su Sportweek un’intervista al difensore dello Spezia, Martin Erlic. Ha 24 anni, una decina di giorni fa ha esordito nella Nazionale del suo Paese, la Croazia. Racconta la sua infanzia. «Sono del ’98. La guerra nella ex Jugoslavia era finita, restavano solo macerie. L’abitazione dei miei era stata distrutta da una bomba, così si erano sistemati nella stalla dove tenevano gli animali. Lì Sono nato io, in mezzo alle galline e ai maiali. Ci siamo rimasti per due o tre anni, prima che, mattone dopo mattone, papà ricostruisse la nostra casa. Vengo da una famiglia di contadini. Non so come faccia mio padre ad alzarsi ancora oggi alle 4 del mattino per andare a lavorare la terra, e rientrare al tramonto. Lui è l’esempio più grande che io possa sperare di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 giugno 2022) Su Sportweek un’intervista al difensore dello Spezia, Martin. Ha 24 anni, una decina di giorni fa ha esordito nella Nazionale del suo Paese, la Croazia. Racconta la sua infanzia. «del ’98. La guerra nella ex Jugoslavia era finita, restavano solo macerie. L’abitazione dei miei era stata distrutta da una bomba, così si erano sistemati nelladove tenevano gli animali. Lìio, in mezzo alle galline e ai maiali. Ci siamo rimasti per due o tre anni, prima che, mattone dopo mattone, papà ricostruisse la nostra casa. Vengo da unadi. Non so come faccia mio padre ad alzarsi ancora oggi alle 4 del mattino per ana lavorare la terra, e rientrare al tramonto. Lui è l’esempio più grande che io possa sperare di ...

Pubblicità

Dondolino72 : RT @fabriziosalvio1: Poi ci sono le storie come quella di Martin #Erlic, #Spezia. Oggi su @SW_SportWeek - napolista : Erlic: «Sono nato in una stalla in una famiglia di contadini. Ogni estate torno a dare una mano nei campi» Il dife… - Spezia_1906 : ???? L'infanzia difficile, il ruolo da privilegiato e tanta umiltà ?? Martinù Erlic racconta il suo cammino fino alla… - fabriziosalvio1 : Poi ci sono le storie come quella di Martin #Erlic, #Spezia. Oggi su @SW_SportWeek - AntonioParr8 : #Calciomercato La #Cremonese rivuole #Sernicola e il #Sassuolo spinge per inserire nel pacchetto Vlad #Chiriches, c… -