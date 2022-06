Covid, le notizie di oggi. In calo le terapie intensive, leggera salita per ricoveri. LIVE (Di sabato 18 giugno 2022) Sono in leggera salita i ricoveri ordinari (+17), giù le terapie intensive (-1). Ieri sono stati 35.427 i casi e 41 i morti. Tasso di positività al 19,1%. Secondo i dati del monitoraggio settimanale dell'Iss, torna a salire la curva. Sale l'incidenza settimanale dei casi di Covid-19 a LIVEllo nazionale: 310 ogni 100 mila abitanti (10/06/2022 -16/06/2022) contro i 222 della scorsa settimana. Ema avvia esame vaccino Moderna adattato a Omicron Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 giugno 2022) Sono inordinari (+17), giù le(-1). Ieri sono stati 35.427 i casi e 41 i morti. Tasso di positività al 19,1%. Secondo i dati del monitoraggio settimanale dell'Iss, torna a salire la curva. Sale l'incidenza settimanale dei casi di-19 allo nazionale: 310 ogni 100 mila abitanti (10/06/2022 -16/06/2022) contro i 222 della scorsa settimana. Ema avvia esame vaccino Moderna adattato a Omicron

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gimbe: 'La curva si inverte, aumentano i casi di Covid e i decessi' #ANSA - Agenzia_Ansa : 'Verso lo stop all'isolamento domiciliare per i positivi': così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa . 'Gior… - Agenzia_Ansa : Covid, Rezza invita alla prudenza e raccomanda l'uso delle mascherine, anche se non sono obbligatorie. 'La circolaz… - SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. In calo le terapie intensive, leggera salita per ricoveri. LIVE - EraldoFR : In India oltre il 75% delle cause di decesso non vengono accertate, con un tasso estremamente basso di certificati… -