Bucchioni | “Il Milan prende giocatori bravi che si miscelano con il resto della

(Di sabato 18 giugno 2022) Enzo, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sule su come operano i rossoneri sul calciomercato

Pubblicità

internewsit : Bucchioni: «Milan lavora su indicazione di Pioli, Inter non così con Inzaghi» - - infoitsport : TMW Radio - Bucchioni sul Milan: 'Cerca giocatori bravi che si miscelano con il resto della squadra' - infoitsport : Bucchioni: 'Inter, Milan e Juventus vanno considerate in testa nella griglia della Serie A' - milansette : TMW Radio - Bucchioni sul Milan: 'Cerca giocatori bravi che si miscelano con il resto della squadra' #acmilan… - gilnar76 : Bucchioni sul mercato del #Milan: «Prendono giocatori che si miscelano bene» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Milan News

A Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' è intervenuto il giornalista Enzo. Ecco le sue dichiarazioni: 'Questo calcio senza regole ferree dove tutto può cambiare ... Inter,e ...Enzo, giornalista di Tmw, commenta l'andamento del calciomercato estivo nel suo consueto ... ilosserva e la Juve potrebbe tentare il sorpasso'. CalcioNapoli24.it è stato selezionato ... Bucchioni: "Milan, se prendi De Ketelaere fai un colpo vero" Perfetto dietro Giroud o Ibra, fa passaggi che vede soltanto lui'. Al posto del teschio, tra le mani, il piccolo Charles reggeva una racchetta. De Ketelaere aveva 13 anni ed era bravo in entrambi gli ...Puoi prendere sia Deulofeu sia Barak: così facendo, prenderesti due ottimi giocatori Mi spiego: Deulofeu non me lo immagino nella rigidità della squadra di Sarri, perché parte sottopunta ma, se vuole, ...