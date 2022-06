Atp Queen' s | Matteo Berrettini ancora in finale | battuto Van De Zandschulp

Pubblicità

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini batte Botic van de Zandschulp in 2 set e conquista la finale dell'ATP Que… - FiorinoLuca : Matteo Berrettini è nuovamente in finale al Queen's?? ?? 8 vittorie su 8 al rientro dall’infortunio ?? 10ª final… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, BERRETTINI IN SEMIFINALE Battuto l'americano Tommy Paul 6-4, 6-2 #SkySport #SkyTennis #ATPQueens #Berrettini - scuradi : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini batte Botic van de Zandschulp in 2 set e conquista la finale dell'ATP Queen's:… - Marilenapas : RT @Corriere: Berrettini-Van de Zandschulp nella semifinale dell’Atp Queen’s Diretta -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 16.52 Diamo un'occhiata alle statistiche del match: 8 ace e 2 doppi falli contro 2 ace e 3 doppi falli ...Matteo Berrettini raggiunge l'ottava vittoria consecutiva e vola in finale al torneodel's. Battuto l'olandese Van De Zandschulp in due set (6 - 4, 6 - 3). Affronterà per il titolo Krajinovic o Cilic. Ennesima conferma per l'Azzurro che ha ritrovato fiducia dopo l'operazione ...Matteo Berrettini vola in finale al Queen's, battuto van de Zandschulp con un ottima prova, con un occhio verso il riconfermarsi campione ...Matteo Berrettini raggiunge per la seconda volta consecutiva la finale del torneo ATP 500 del Queen's. Battendo l'olandese Botic van de Zandschulp per 6-4 6-3, il romano diventa inoltre il quarto gioc ...