Pubblicità

zazoomblog : Amministrative Pozzuoli: comunicato di Raffaele Postiglione - #Amministrative #Pozzuoli: #comunicato -

Il Sussidiario.net

...delle elezioni comunali si terrà in 13 dei 26 capoluoghi al voto in queste: ... pensiamo alla battaglia di Sesto San Giovanni , oppure ai confronti in programma a, Guidonia ......vota - restano gli ultimi "nodi" da sciogliere in vista del turno conclusivo delle... Ortona e San Salvo (Abruzzo), Policoro (Basilicata), Acri, Paola (Calabria), Capua,(... “POZZUOLI”, Risultati Elezioni Comune “POZZUOLI” del 12 Giugno 2022: diretta elezioni “POZZUOLI”, tutti i voti elezione in tempo reale per elezione sindaco Comune di “POZZUOLI” Si torna al voto oggi a Pozzuoli. Dalle 7 alle 23 saranno aperte le urne per scegliere il nuovo sindaco. La sfida è tra i due candidati del centrosinistra, Luigi Manzoni e Paolo Ismeno, ...POZZUOLI – Avevano rinunciato al programma di protezione riservato ai familiari dei pentiti decidendo di tornare a Monterusciello, nei 600 alloggi. Ma al loro arrivo hanno dovuto fare i conti con la ...