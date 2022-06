VIDEO F1, Charles Leclerc non cambia il turbo. Per ora nessuna penalità per la Ferrari (Di venerdì 17 giugno 2022) La Ferrari, nonostante i problemi avuti in quel di Baku, ha deciso di non cambiare il motore o il turbo alla monoposto di Charles Leclerc. Il monegasco prosegue nella propria strategia decidendo con i tecnici di non perdere delle posizioni sulla griglia di partenza del GP del Canada. Cresce l’attesa per l’ipotetico provvedimento da parte di Mattia Binotto e dei propri uomini, una strategia che dovrà essere confermata nelle prossime ore. Ovviamente, in caso di sostituzione del turbo, sarebbero detratte 10 posizioni indistintamente dal risultato delle qualifiche. Montreal è un tracciato che permette di superare, i rettilinei non mancano ed un’ipotetica sanzione non è da escludere. Le prossime ore saranno cruciali, l’unico dato a disposizione di tutti gli osservatori è il lavoro svolto ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) La, nonostante i problemi avuti in quel di Baku, ha deciso di nonre il motore o ilalla monoposto di. Il monegasco prosegue nella propria strategia decidendo con i tecnici di non perdere delle posizioni sulla griglia di partenza del GP del Canada. Cresce l’attesa per l’ipotetico provvedimento da parte di Mattia Binotto e dei propri uomini, una strategia che dovrà essere confermata nelle prossime ore. Ovviamente, in caso di sostituzione del, sarebbero detratte 10 posizioni indistintamente dal risultato delle qualifiche. Montreal è un tracciato che permette di superare, i rettilinei non mancano ed un’ipotetica sanzione non è da escludere. Le prossime ore saranno cruciali, l’unico dato a disposizione di tutti gli osservatori è il lavoro svolto ...

teatrolafenice : Nasceva oggi a Parigi nel 1818 Charles Gounod, prolifico compositore noto soprattutto per il suo 'Faust' di cui asc… - bixglia : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc admin dacci più video del genere! ?????? - twentyonels : RT @eclissilunarii: gli ingegneri della ferrari che giocano a forbici/carta/sasso per capire se cambiare il turbo a charles: (scusate ma è… - ElisaZanichell1 : RT @machepalleee: aveva già vinto carlos era staccato di quasi dieci posizioni eppure charles lecompétitif doveva contestare il punto asseg… - eclissilunarii : gli ingegneri della ferrari che giocano a forbici/carta/sasso per capire se cambiare il turbo a charles: (scusate… -