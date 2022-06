Università | ecco le lauree che resistono alla crisi | medici | ingegneri e…

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 17 giugno 2022) Migliora il tasso occupazionale a un anno dlaurea segnando +2,9 punti percentuali rispetto al 2019 per i laureati di secondo livello e +0,4 punti per i laureati di primo livello. Anche le retribuzioni risultano in aumento: rispetto all’indagine del 2019 si rileva +9,1% per i laureati di primo livello e +7,7% per quelli di secondo livello. Per contro, il mercato del lavoro tratteggia un quadro di instabilità per i neo-laureati con un aumento dei contratti a tempo determinato, una sfiducia nelle istituzioni e, al contrario, un’ampia fiducia nella tecnologia, nella rete di relazioni sociali e nella famiglia, fattori cruciali per il miglioramento delle possibilità occupazionali e professionali dei laureati. In generale la valutazione dell’è positiva: l’88,8% dei laureati si dichiara soddisfatto per il rapporto con i docenti e il 72,9% ...