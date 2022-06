Ucraina, colpita una nave russa nel Mar Nero. Kiev: "Aveva missili a bordo" (Di venerdì 17 giugno 2022) La marina Ucraina ha colpito un rimorchiatore russo nel mar Nero, mentre trasportava munizioni, armi e personale all'Isola dei serpenti. Lo ha fatto sapere la Marina Ucraina, secondo Kyiv Indipendent. La nave Aveva a bordo un sistema missilistico terra-aria Tor, secondo la marina. Intanto, Aaquasi quattro mesi dall'inizio della guerra, "la situazione umanitaria in tutta l'Ucraina, in particolare nel Donbass a est, è estremamente allarmante e continua a deteriorarsi rapidamente", afferma l'ufficio delle Nazioni unite per gli affari umanitari (Ocha) in un aggiornamento sulla situazione in Ucraina. "Le ostilità attive hanno continuato a intensificarsi, soprattutto negli oblast di Luhansk e Donetsk nell'Ucraina orientale, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) La marinaha colpito un rimorchiatore russo nel mar, mentre trasportava munizioni, armi e personale all'Isola dei serpenti. Lo ha fatto sapere la Marina, secondo Kyiv Indipendent. Laun sistemastico terra-aria Tor, secondo la marina. Intanto, Aaquasi quattro mesi dall'inizio della guerra, "la situazione umanitaria in tutta l', in particolare nel Donbass a est, è estremamente allarmante e continua a deteriorarsi rapidamente", afferma l'ufficio delle Nazioni unite per gli affari umanitari (Ocha) in un aggiornamento sulla situazione in. "Le ostilità attive hanno continuato a intensificarsi, soprattutto negli oblast di Luhansk e Donetsk nell'orientale, ...

Pubblicità

tempoweb : Ucraina, colpita una nave russa nel Mar Nero. Kiev: 'Aveva missili a bordo' #Ucraina #nave #Russia #guerra… - Betty36174919 : Nave russa colpita in un operazione speciale della difesa #ucraina, obiettivo raggiunto. Ora la #vasilybekh potrà… - acaputo70 : L'Ucraina bombarda il Donbass in modo ancora più crudele forse pure peggio del 2014 e 2015,ma i giornali italiani t… - ItalObserver : @gred_vet @LazzariAmbrogio Ammazza oh hanno così armato bene l’Ucraina da anni che i russi ne stanno ammazzando cen… - Luxgraph : «Ha mangiato un budino e guardava i cartoni, l’ho colpita con forza» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -