The Boys 3, recensione del quinto episodio: preparare il soldato (Di venerdì 17 giugno 2022) La recensione del quinto episodio della terza stagione di The Boys (3x05), dove comincia a delinearsi chiaramente il ruolo di Soldier Boy. Con la recensione di The Boys 3x05 abbiamo superato il punto di metà strada della terza annata, una stagione che si sta imponendo come la più folle e ambiziosa dello show, tra numeri musicali e trovate sempre più estreme a livello di violenza. È un mondo dove il confine tra bene e male si fa sempre più labile, soprattutto in questi episodi dopo l'introduzione del Composto V temporaneo che dà all'utente superpoteri per 24 ore (con applicazione esilarante nel caso di Hughie, che riesce a teletrasportarsi ma arriva sempre nudo a destinazione), una storyline che comincia a porre le basi … Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022) Ladeldella terza stagione di The(3x05), dove comincia a delinearsi chiaramente il ruolo di Soldier Boy. Con ladi The3x05 abbiamo superato il punto di metà strada della terza annata, una stagione che si sta imponendo come la più folle e ambiziosa dello show, tra numeri musicali e trovate sempre più estreme a livello di violenza. È un mondo dove il confine tra bene e male si fa sempre più labile, soprattutto in questi episodi dopo l'introduzione del Composto V temporaneo che dà all'utente superpoteri per 24 ore (con applicazione esilarante nel caso di Hughie, che riesce a teletrasportarsi ma arriva sempre nudo a destinazione), una storyline che comincia a porre le basi …

