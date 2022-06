Tavares-Atalanta, l’Arsenal vuole 40 milioni (e il prestito sta stretto alla Dea) (Di venerdì 17 giugno 2022) Che l’Atalanta sia interessata a Tavares è un dato di fatto, ma la trattativa ha portato una brutta sorpresa ai nerazzurri. Nonostante l’Arsenal sia stata ben disponibile a trattare con i dirigenti orobici, gli inglesi hanno chiesto per il giocatore una cifra molto alta: 40 milioni di euro (il doppio rispetto a quello che è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: (VIDEO) L’arrivo di Gasperini a Zingonia: la stagione dell’Atalanta è iniziata Atalanta, Percassi: “Koopmainers? Ripartiamo dal nostro gruppo. Su Ilicic e Gollini…” Boga-Atalanta, l’attaccante del Sassuolo ad un passo dai nerazzurri. La situazione Atalanta, primo posto a -7: serve il salto di qualità ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Che l’sia interessata aè un dato di fatto, ma la trattativa ha portato una brutta sorpresa ai nerazzurri. Nonostantesia stata ben disponibile a trattare con i dirigenti orobici, gli inglesi hanno chiesto per il giocatore una cifra molto alta: 40di euro (il doppio rispetto a quello che è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: (VIDEO) L’arrivo di Gasperini a Zingonia: la stagione dell’è iniziata, Percassi: “Koopmainers? Ripartiamo dal nostro gruppo. Su Ilicic e Gollini…” Boga-, l’attaccante del Sassuolo ad un passo dai nerazzurri. La situazione, primo posto a -7: serve il salto di qualità ...

Pubblicità

DiMarzio : .@Atalanta_BC I Interesse per Nuno #Tavares dell'@Arsenal, ma le condizioni dei Gunners non convincono i nerazzurri - ProfidiAndrea : ???? #SkySport: 'L'Atalanta ha preso una decisione sul futuro di #Malinovskyi' 'Rimane all'#Atalanta'; dall'incontro… - infoitsport : Atalanta, per la fascia sinistra piace Nuno Tavares dell’Arsenal - Fprime86 : RT @DiMarzio: .@Atalanta_BC I Interesse per Nuno #Tavares dell'@Arsenal, ma le condizioni dei Gunners non convincono i nerazzurri https://… - ArsenalZone_Ind : RT @DiMarzio: .@Atalanta_BC I Interesse per Nuno #Tavares dell'@Arsenal, ma le condizioni dei Gunners non convincono i nerazzurri https://… -