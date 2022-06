Station 19 trama episodi 17 giugno 2022 su Canale 5

(Di venerdì 17 giugno 2022) Torna in chiaro su19 con la terza stagione della serie tv targata ABC per la prima volta in chiaro su5. Di seguito, anticipazioni e promo del nuovo appuntamento venerdì 17. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING19stagione 3o 13 Sognami un po’. Andy e il resto della squadra piangono Pruitt, ben consapevoli che il suo eroico gesto ha salvato le loro vite. Dixon, però, con una decisione tanto ligia al regolamento quanto impopolare, nega i funerali ufficiali, in quanto Pruitt, nel momento dell’intervento, era, a tutti gli effetti, un civile e non un vigile del fuoco. Vic cerca in tutti i modi di cambiare le cose. Warren, intanto, viene a sapere da Emmett che ...

