Spunta il paziente “Covid centauro”

(Di venerdì 17 giugno 2022) Personalmente avverto da tempo la sensazione che non usciremo mai dal delirio sanitario basato sulla paura del-19. Un delirio che ci impone di viaggiare, unici in Europa, con le mascherine Ffp2 fino al 30 settembre, con l’inevitabile conseguenza, vista la vicinanza con la stagione fredda, di doverne procrastinare l’obbligo ancora a lungo. Ma non basta, malgrado l’evidente attenuazione nella patogenicità del Sars-Cov-2, che alcuni scienziati non allineati col dogma sanitario avevano ampiamente previsto attraverso il fenomeno del coadattamento, ora dobbiamo pure fare i conti con il cosiddetto. Ossia un soggetto ricoverato in ospedale per tutta una serie di motivi che non hanno nulla a che vedere con il-19, ma che risultano positivi al tampone. Un fenomeno che era stato più volte segnalato da ...