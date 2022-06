"Sparito il terzo americano". Vladimir Putin sfida Joe Biden, la guerra può esplodere definitivamente (Di venerdì 17 giugno 2022) La guerra in Ucraina non accenna a fermarsi. Dopo l'incontro tra Scholz, Draghi, Macron e Zelensky, il conflitto al momento non ha ancora trovato la strada per un negoziato. Intanto Kiev lancia l'allarme per un possibile attacco dalla Bielorussia. Il Paese guidato da Lukashenko è tra i principali alleati dello zar. La sua posizione strategica potrebbe portare a una mossa a tenaglia contro l'Ucraina per far desistere le sacche di resistenza che combattono a Est. Nella crisi si aggiunge un altro elemento, sarebbe Sparito un terzo cittadino americano. Altri due nei giorni scorsi erano stati catturati dai russi. Ore 6.55 Zelensky: "Prepararsi a eventuale attacco dalla Bielorussia" Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incaricato le forze armate di verificare "la prontezza" alla difesa in quattro regioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Lain Ucraina non accenna a fermarsi. Dopo l'incontro tra Scholz, Draghi, Macron e Zelensky, il conflitto al momento non ha ancora trovato la strada per un negoziato. Intanto Kiev lancia l'allarme per un possibile attacco dalla Bielorussia. Il Paese guidato da Lukashenko è tra i principali alleati dello zar. La sua posizione strategica potrebbe portare a una mossa a tenaglia contro l'Ucraina per far desistere le sacche di resistenza che combattono a Est. Nella crisi si aggiunge un altro elemento, sarebbeuncittadino. Altri due nei giorni scorsi erano stati catturati dai russi. Ore 6.55 Zelensky: "Prepararsi a eventuale attacco dalla Bielorussia" Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incaricato le forze armate di verificare "la prontezza" alla difesa in quattro regioni ...

Pubblicità

Libero_official : Sparito un terzo cittadino americano. #Zelensky: 'Prepararsi a eventuale attacco dalla Bielorussia'… - MediasetTgcom24 : Ucraina, un terzo americano sparito: è un veterano dei Marine #Ucraina - Cami71Michele : @NeroTifoso Non per screditare ma sono cose imposte da federazione... Come il famoso terzo tempo sparito velocemente... - ArnaldoBagnato : @EnricoLetta @pdnetwork @serracchiani @SimonaMalpezzi @itinagli @peppeprovenzano @MarcoMeloni @Deputatipd… - analiticamente1 : @marangelo2005 @Alexbelf1 per essere precisini ... 3 la parata dell'anno scorso, 2 la parata di quest'anno perchè i… -