Sollevamento pesi: radiato l’ex presidente della Federazione Internazionale per doping. Urso: “È troppo tardi” (Di venerdì 17 giugno 2022) “Una decisione che arriva troppo tardi”. Il commento di Antonio Urso, presidente della Federazione Italiana Sollevamento pesi è chiaro. Arriva oggi infatti la notizia dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna della squalifica a vita per Tamas Aján, ungherese ex presidente della IWF, e il suo vice, il rumeno Nicu Vlad, ex campione olimpico a Los Angeles 1984. L’accusa è quella di “Manomissione del processo di controllo del doping e violazione delle regole antidoping che hanno coinvolto più sollevatori almeno dal 2012”. Alla quale va ad aggiungersi: “Copertura, ritardo e ostacolo alla gestione dei risultati antidoping per alcuni atleti”. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) “Una decisione che arriva”. Il commento di AntonioItalianaè chiaro. Arriva oggi infatti la notizia dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losannasqualifica a vita per Tamas Aján, ungherese exIWF, e il suo vice, il rumeno Nicu Vlad, ex campione olimpico a Los Angeles 1984. L’accusa è quella di “Manomissione del processo di controllo dele violazione delle regole antiche hanno coinvolto più sollevatori almeno dal 2012”. Alla quale va ad aggiungersi: “Copertura, ritardo e ostacolo alla gestione dei risultati antiper alcuni atleti”. Il ...

Pubblicità

offertedi_oggi : ?? Beast Gear Fasce Polsi Palestra - Cinghie per Sollevamento Pesi e Stacchi da Terra ?? A soli 11,99€ ??… - SuperOfferteXyz : ?? Beast Gear Fasce Polsi Palestra - Cinghie per Sollevamento Pesi e Stacchi da Terra ?? A soli 11,99€ ??… - zazoomblog : Sollevamento pesi: al via i Campionati Italiani Assoluti 2022: tutti i big presenti a San Donato Milanese -… - sc_kleene : @DegliGiulietta Sollevamento pesi? - LIRRIVERENTE3 : forza mirko !!! -