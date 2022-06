Sollevamento pesi, Mirko Zanni: “Devo abituarmi a mangiare di più. Competitivo anche nella nuova categoria” (Di venerdì 17 giugno 2022) nuova sfida all’orizzonte per Mirko Zanni, costretto a cambiare categoria di peso dalla -67 (esclusa dal programma di Parigi 2024) alla -73 kg dopo la memorabile medaglia di bronzo ottenuta agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Il friulano classe 1997, una delle punte di diamante del Sollevamento pesi italiano, ha preso parte recentemente ai Campionati Europei chiudendo in quarta posizione e restando quindi ai piedi del podio al debutto stagionale. Lo scorso 31 maggio hai disputato la tua prima gara internazionale dopo le Olimpiadi di Tokyo. In questo periodo hai dovuto cambiare categoria, com’è andata la preparazione pre-stagionale? “Diciamo che le Olimpiadi mi hanno segnato molto. La difficoltà più grande che ho riscontrato è stata quella di riprendere non tanto ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022)sfida all’orizzonte per, costretto a cambiaredi peso dalla -67 (esclusa dal programma di Parigi 2024) alla -73 kg dopo la memorabile medaglia di bronzo ottenuta agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Il friulano classe 1997, una delle punte di diamante delitaliano, ha preso parte recentemente ai Campionati Europei chiudendo in quarta posizione e restando quindi ai piedi del podio al debutto stagionale. Lo scorso 31 maggio hai disputato la tua prima gara internazionale dopo le Olimpiadi di Tokyo. In questo periodo hai dovuto cambiare, com’è andata la preparazione pre-stagionale? “Diciamo che le Olimpiadi mi hanno segnato molto. La difficoltà più grande che ho riscontrato è stata quella di riprendere non tanto ...

