Sassuolo | UFFICIALE | Agustin Alvarez è un giocatore neroverde

(Di venerdì 17 giugno 2022) . Colpo in attacco per la squadra emiliana Ora è ancheè un nuovodel. L’U.S.Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: ÁLVAREZ MARTÍNEZ Agustín (classe ’01, attaccante): acquisito a titolo definitivo dal Peñarol (Uruguay). L’attaccante uruguaiano ha sottoscritto un contratto che lo lega ai neroverdi fino al 30 giugno 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Agustin Alvarez è un giocatore neroverde. Colpo in attacco per la squadra emiliana Ora è anche: Agustin Alvarez è un nuovo giocatore del. L'U. S....Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: ÁLVAREZ MARTÍNEZ Agustín (classe '01, attaccante): acquisito a titolo definitivo dal Peñarol (Uruguay).