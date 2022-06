Roma, sogno De Paul ma spuntano altri due (Di venerdì 17 giugno 2022) La Roma punta Rodrigo De Paul, ma i giallorossi avrebbero in mente di tentare l’assalto per altri due profili I giallorossi sembrano essere interessati all’acquisto di un nuovo centrocampista. Due nuovi nomi sono sbucati fuori negli ultimi giorni, con Sabitzer e Aouar nel mirino dei capitolini. Per il calciatore del Bayern la trattativa sembra più L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Lapunta Rodrigo De, ma i giallorossi avrebbero in mente di tentare l’assalto perdue profili I giallorossi sembrano essere interessati all’acquisto di un nuovo centrocampista. Due nuovi nomi sono sbucati fuori negli ultimi giorni, con Sabitzer e Aouar nel mirino dei capitolini. Per il calciatore del Bayern la trattativa sembra più L'articolo

Pubblicità

stefano_gatto97 : RT @CalcioNews24: Il sogno di #Mourinho per la #Roma è #Ronaldo ?? - ilRomanistaweb : ? Roma Under 18, finito il sogno: in finale ci va la Spal Gli 'invincibili' 2004 hanno perso partita e record: nell… - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Roma, per il centrocampo sogno #DePaul dell'@Atleti Si muove in prima persona #Mourinho La trattativa ???? #LBDV #… - CalcioNews24 : Il sogno di #Mourinho per la #Roma è #Ronaldo ?? - Domenic36396232 : #Roma, cercasi trequartista: sogno #DePaul che costa però 40mln, occhi anche su #Sabitzer che potrebbe arrivare per… -