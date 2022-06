Putin e Zelensky si baciano a Torino: il manifesto che stende un’utopia sulla guerra (Di venerdì 17 giugno 2022) Putin e Zelensky si baciano a Torino in un manifesto che, sulla guerra tra la Russia e l’Ucraina, sceglie di stendere un’utopia. La provocazione, lanciata dallo street artist torinese Andrea Villa (nome fittizio) a pochi giorni dal Pride del 18 giugno chiede alla Russia, “un paese che non ha mai conosciuto una vera democrazia”, di provare orgoglio: Pride. E a lei e all’Ucraina, divise da una guerra fratricida da quasi quattro mesi, di amarsi – andLove – e smettere di litigare. Villa lo fa con un manifesto e con l’hashtag #PrideandLove, sotto i colori delle bandiere dei due Paesi unite. Lo fa stampando su un manifesto pubblicitario l’immagine un’immaginazione al potere: il desiderio che ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 17 giugno 2022)siin unche,tra la Russia e l’Ucraina, sceglie dire. La provocazione, lanciata dallo street artist torinese Andrea Villa (nome fittizio) a pochi giorni dal Pride del 18 giugno chiede alla Russia, “un paese che non ha mai conosciuto una vera democrazia”, di provare orgoglio: Pride. E a lei e all’Ucraina, divise da unafratricida da quasi quattro mesi, di amarsi – andLove – e smettere di litigare. Villa lo fa con une con l’hashtag #PrideandLove, sotto i colori delle bandiere dei due Paesi unite. Lo fa stampando su unpubblicitario l’immagine un’immaginazione al potere: il desiderio che ...

