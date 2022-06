Ondata di caldo record in Kansas: muoiono migliaia di bovini. La strage in un video sconcertante (Di venerdì 17 giugno 2022) E’ una vera e propria strage di bestiame quella che si registra in Kansas, negli Stati Uniti, dove almeno duemila bovini (ma alcune fonti parlano di diecimila capi) sono morti a causa di un’Ondata di caldo record. E non è finita. Secondo il National Weather Services (Nws) per questa settimana è previsto caldo estremo su zone della costa del Golfo e dei Grandi Laghi nel Midwest. A oltre 100 milioni di americani è stato consigliato di rimanere all’interno delle proprie abitazioni per combattere il caldo. Il Kansas, tra i primi tre produttori di carne bovina negli Stati Uniti, non è stato risparmiato dalle temperature eccezionalmente alte. Secondo l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (Epa), le ondate di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) E’ una vera e propriadi bestiame quella che si registra in, negli Stati Uniti, dove almeno duemila(ma alcune fonti parlano di diecimila capi) sono morti a causa di un’di. E non è finita. Secondo il National Weather Services (Nws) per questa settimana è previstoestremo su zone della costa del Golfo e dei Grandi Laghi nel Midwest. A oltre 100 milioni di americani è stato consigliato di rimanere all’interno delle proprie abitazioni per combattere il. Il, tra i primi tre produttori di carne bovina negli Stati Uniti, non è stato risparmiato dalle temperature eccezionalmente alte. Secondo l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (Epa), le ondate di ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Ondata di caldo record in Kansas: muoiono migliaia di bovini. La strage in un video sconcertante… - a_saba78 : RT @DirTecno: Un'ondata di gioia ancora più tenera gli sfuggì dal cuore e gli scorse come un caldo flusso nelle arterie. Attimi della loro… - HowardRoarkjr : ?????? Ondata di caldo in Europa: eventi all'aperto vietati in alcune parti della Francia. #caldo #France… - thepalecountess : @vrn_dst Io sono sempre stata molto refrettaria ti dirò, se leggo adesso 'arriva l'ondata estiva' non mi fa né cald… - IsaSalis : RT @Ric746: #Kansas #USA, migliaia di bovini morti per l'ondata di caldo anomalo. -