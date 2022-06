Omicidio Elena Del Pozzo: oggi udienza di convalida per la madre Martina Patti (Di venerdì 17 giugno 2022) Martina Patti, la donna che ha confessato di aver ucciso la figlia Elena di 5 anni, sarà sottoposta oggi, in carcere, all’interrogatorio di garanzia per la convalida del suo fermo. L’udienza è stata fissata dalla giudice per le indagini preliminari Daniela Monaco Crea. L’indagata, 23 anni, è accusata di Omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 17 giugno 2022), la donna che ha confessato di aver ucciso la figliadi 5 anni, sarà sottoposta, in carcere, all’interrogatorio di garanzia per ladel suo fermo. L’è stata fissata dalla giudice per le indagini preliminari Daniela Monaco Crea. L’indagata, 23 anni, è accusata dipremeditato pluriaggravato e occultamento di L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'omicidio di Elena, il papà: 'Martina è un mostro, non meritava nostra figlia'. Parla Alessandro Dal Pozzo: 'Non p… - rtl1025 : ?? #MartinaPatti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell… - Agenzia_Ansa : Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'i… - xoxoniky00 : RT @ilculodiabba: Una ginecologa che paragona l'omicidio di Elena da parte di sua madre all'ABORTO. Una GINECOLOGA Mi dispiace ma qui si p… - ireacela : RT @voragini: A me non frega niente, ad una GINECOLOGA che paragona l’omicidio della piccola Elena alle donne che abortiscono aggiungendo a… -