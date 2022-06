Omicidio di Sarah Scazzi | spunta l’intercettazione | 12 anni dopo salta fuori la verità

Pubblicità

ilGiornale.it

Dopo l'diScazzi ci è voluto un po' di tempo prima che l'uomo si presentasse davanti alla giustizia. Spaventato e ansioso, non voleva entrare nel merito della vicenda. Fu la moglie a ......le due donne condannate si dichiarano ancora oggi innocenti e non hanno mai confessato l'. ...primo momento affermò di aver visto le due donne caricare con veemenza in macchina la povera... "Con questa testimonianza faremo riaprire il caso di Sarah Scazzi" Giovanni Buccolieri dichiarò di aver riconosciuto una figura femminile dai capelli lunghi raccolti sul capo. Dopo l’omicidio di Sarah Scazzi ci è voluto un po’ di tempo prima che l’uomo si presentasse ...Il caso di Pamela Da Campo, scomparsa nel 2018. Il pm Terzo ha chiesto l’archiviazione, i legali ipotizzano l’omicidio ...