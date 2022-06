Olimpiadi dei Forum, De Gregorio: “Occasione di dialogo e di gioco costruttivo” (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Manca poco più di un mese all’inizio delle Olimpiadi dei Forum Giovanili che si disputeranno a Ponte e Torrecuso dal 28 al 31 luglio 2022 e la macchina organizzativa dei due Forum dei Giovani procede a gonfie vele. Ed oggi ad intervenire è Stefano De Gregorio, Presidente del Forum Giovani di Ponte. “Sport, interazione, crescita e condivisione sono i punti cardine di un progetto che prevede la collaborazione di Noi Giovani di Ponte e dei nostri vicini di Torrecuso – afferma De Gregorio. Saranno i giovani, capitale umano da cui nasce e si sviluppa il progetto, a poter vivere attivamente l’esperienza delle Olimpiadi dei Forum. Tutto ciò acquista ancora più significato dopo il momento pandemico che abbiamo vissuto: ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Manca poco più di un mese all’inizio delledeiGiovanili che si disputeranno a Ponte e Torrecuso dal 28 al 31 luglio 2022 e la macchina organizzativa dei duedei Giovani procede a gonfie vele. Ed oggi ad intervenire è Stefano De, Presidente delGiovani di Ponte. “Sport, interazione, crescita e condivisione sono i punti cardine di un progetto che prevede la collaborazione di Noi Giovani di Ponte e dei nostri vicini di Torrecuso – afferma De. Saranno i giovani, capitale umano da cui nasce e si sviluppa il progetto, a poter vivere attivamente l’esperienza delledei. Tutto ciò acquista ancora più significato dopo il momento pandemico che abbiamo vissuto: ...

