MotoGP, Jack Miller: "Questa pista mi piace molto, stiamo crescendo". Jack Miller ha espresso il proprio parere alla stampa al termine delle prove libere del Gran Premio di Germania, 10mo appuntamento del Motomondiale 2022. Il portacolori di Ducati ha chiuso al terzo posto nella graduatoria combinata alle spalle di Luca Marini e Francesco Bagnaia, rispettivamente in seconda e prima piazza. L'australiano e la casa di Borgo Panigale hanno mostrato un ottimo passo che lascia ben sperare in vista delle qualifiche di domani. La FP3 di domani potrebbe cambiare la graduatoria provvisoria, le temperature più basse dovrebbero aiutare le varie formazioni. Il nativo di Townsville ha rilasciato ai media ai microfoni di 'Sky Sport MotoGP'. "Questa pista mi piace molto, mi trovo molto bene nel primo settore della ...

