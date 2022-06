Mahmood pubblica una sua foto di quando era bambino (Di venerdì 17 giugno 2022) La foto di Mahmood Sono mesi molto importanti questi per Mahmood. Come ormai tutti ben sappiamo lo scorso febbraio il cantante ha vinto il Festival di Sanremo insieme a Blanco, con la loro Brividi, che a oggi è una vera hit. Il mese scorso come se non bastasse il duo ha partecipato anche all’Eurovision Song L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 17 giugno 2022) LadiSono mesi molto importanti questi per. Come ormai tutti ben sappiamo lo scorso febbraio il cantante ha vinto il Festival di Sanremo insieme a Blanco, con la loro Brividi, che a oggi è una vera hit. Il mese scorso come se non bastasse il duo ha partecipato anche all’Eurovision Song L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

IsaeChia : Mahmood smentisce la voci di una lite con Blanco e pubblica la loro chat di whatsapp - hugmetom : Mahmood che pubblica la chat con blanchito per perculare i giornali LORO DUE MIO DIO - iburiedthedevil : Mahmood che pubblica un post su Instagram e si mostra in tutta la sua bellezza Questa grandissima gioia - prelemiheart : Grego pubblica stori di un bel risto romantico x due ieri sera in Costa Azzurra chi sa con chi..ahhh l’amore..va av… -