Mac lancia una nuova linea cosmetica ispirata a Stranger Things

Leggi su diredonna

(Di venerdì 17 giugno 2022) È una delle serie tv targate Netflix più amata di sempre:, con le sue ambientazioni d’ispirazione anni ‘80 e i mostri dell “Sottosopra” ha conquistato un po’ tutti, tanto che Mac Cosmetics ha deciso di dedicargli unamake up. Si tratta di una limited edition, fatta di colori pop e vibranti, ma non solo: disponibile dalla seconda metà di maggio, è arrivata in tempo per celebrare la quarta serie didisponibile sulla piattaforma, che siamo sicuri i fan avranno finito di guardare in batter d’occhio., dalla serie tv al make up La trama diè semplice è d’impatto e ricorda proprio i film degli anni ‘80: narra le vicende di un gruppo di amici nella ...