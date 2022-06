LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Errigo e Volpi già in semifinale! Tra gli uomini avanza ai quarti Curatoli (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:27 Tra circa mezz’ora spazio ai quarti di finale, che saranno i seguenti: Sandro Baladze (GEO) – Razvan Ursachi (ROU) Eliott Bibi (FRA) – Csanad Gemesi (HUN) Luca Curatoli – Beka Baladze (GEO) Iulian Teodosiu (ROU) – Bolade Apithy (FRA) 10-15 Finisce qui. Altra ingenuità di Repetti, che concede nuovamente la stoccata in arretramento. Termina così il suo torneo di sciabola. 10-14 Super stoccata in arretramento di Ursachi, con Repetti che si fa sorprendere. 10-13 Ancora una stoccata vincente del rumeno. 10-12 Affonda l’attacco Uraschi, e va a segno. 10-11 Torna avanti Ursachi, che beffa l’azzurro nel corpo a corpo ravvicinato. 10-10 Perfetto Repetti che prima si difende, poi contrattacca con una stoccata bassa. 9-10 Sorpasso del rumeno, bravo con la parata e risposta. 9-9 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:27 Tra circa mezz’ora spazio aidi finale, che saranno i seguenti: Sandro Baladze (GEO) – Razvan Ursachi (ROU) Eliott Bibi (FRA) – Csanad Gemesi (HUN) Luca– Beka Baladze (GEO) Iulian Teodosiu (ROU) – Bolade Apithy (FRA) 10-15 Finisce qui. Altra ingenuità di Repetti, che concede nuovamente la stoccata in arretramento. Termina così il suo torneo di sciabola. 10-14 Super stoccata in arretramento di Ursachi, con Repetti che si fa sorprendere. 10-13 Ancora una stoccata vincente del rumeno. 10-12 Affonda l’attacco Uraschi, e va a segno. 10-11 Torna avanti Ursachi, che beffa l’azzurro nel corpo a corpo ravvicinato. 10-10 Perfetto Repetti che prima si difende, poi contrattacca con una stoccata bassa. 9-10 Sorpasso del rumeno, bravo con la parata e risposta. 9-9 ...

