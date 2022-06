LIVE Menegatti/Gottardi-Brandie/Bukovec, Mondiali Beach 2022 in DIRETTA: le azzurre sognano l’impresa (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 Chi vincerà questa partita affronterà in semifinale Muller/Tillmann. 19.52 La partita inizierà alle ore 20.00, ormai ci siamo. Si tratta del primo incontro della sessione serale sulla sabbia della capitale. 19.50 Brandie/Bukovec hanno battuto Böbner/Vergé-Dépré (Sui) 2-0 (24-22, 21-17), Cali/Tega (Ita) 2-0 (21-12, 22-20) e Flint/Cheng (Usa) 2-0 (21-19, 21-19) vincendo il girone, poi nei sedicesimi hanno superato 2-1 (21-16, 19-21, 15-12) le thailandesi Worapeerachayakorn/Naraphornrapat e negli ottavi ieri hanno battuto le tedesche Borger/Sude 2-1 (19-21, 21-19, 15-10). 19.48 Menegatti/Gottardi hanno battuto all’esordio Hughes/Kolinske (Usa) 2-0 (21-17, 21-19), poi hanno perso 0-2 (17-21, 18-21) contro le spagnole Carro/Lobato e poi hanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.55 Chi vincerà questa partita affronterà in semifinale Muller/Tillmann. 19.52 La partita inizierà alle ore 20.00, ormai ci siamo. Si tratta del primo incontro della sessione serale sulla sabbia della capitale. 19.50hanno battuto Böbner/Vergé-Dépré (Sui) 2-0 (24-22, 21-17), Cali/Tega (Ita) 2-0 (21-12, 22-20) e Flint/Cheng (Usa) 2-0 (21-19, 21-19) vincendo il girone, poi nei sedicesimi hanno superato 2-1 (21-16, 19-21, 15-12) le thailandesi Worapeerachayakorn/Naraphornrapat e negli ottavi ieri hanno battuto le tedesche Borger/Sude 2-1 (19-21, 21-19, 15-10). 19.48hanno battuto all’esordio Hughes/Kolinske (Usa) 2-0 (21-17, 21-19), poi hanno perso 0-2 (17-21, 18-21) contro le spagnole Carro/Lobato e poi hanno ...

