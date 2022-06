LIVE – Berrettini-Paul 2-4, quarti di finale Atp Queen’s 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 17 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Paul, incontro valevole per i quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen’s 2022. L’azzurro è tornato ufficialmente a grandi LIVElli dopo i due successi contro il britannico Evans e l’americano Kudla, due autentici specialisti della superficie. Nel mirino c’è la settima vittoria di fila dal suo rientro sul circuito poco più di una settimana fa. Sulla sua strada c’è un altro tennista a stelle e strisce. Quest’ultimo è in buona fiducia dopo la vittoria sofferta contro il canadese Shapovalov e quella agile contro un esausto Wawrinka. Il numero trentacinque del mondo ha un gioco imprevedibile ed anche sull’erba sta dimostrando di sapersi destreggiare. Con Matteo c’è un solo precedente, ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo Atp 500 del. L’azzurro è tornato ufficialmente a grandilli dopo i due successi contro il britannico Evans e l’americano Kudla, due autentici specialisti della superficie. Nel mirino c’è la settima vittoria di fila dal suo rientro sul circuito poco più di una settimana fa. Sulla sua strada c’è un altro tennista a stelle e strisce. Quest’ultimo è in buona fiducia dopo la vittoria sofferta contro il canadese Shapovalov e quella agile contro un esausto Wawrinka. Il numero trentacinque del mondo ha un gioco imprevedibile ed anche sull’erba sta dimostrando di sapersi destreggiare. Con Matteo c’è un solo precedente, ...

