L' attacco di Travaglio a Luigi di Maio è carta straccia

(Di venerdì 17 giugno 2022) Marco, l'ufficiale giudiziario dei 5 stelle, scribacchia una cosa controDie ci mette dentro la sua ingiunzione. L'atto poggia su una delle tante scemate fondative grilline, quella regola dei due mandati così palesemente creata per lasciare tutto il potere al fondatore.ricorda, in testa al suo avviso, i termini contrattuali e gli impegni presi dal Die poi ne deduce la sua disposizione. Intanto è il tribunale competente a essere tristemente (o allegramente) sfumato. Il gruppo parlamentare grillino ha il record di esodi. I principi fondativi sono andati tutti dimenticati o negati. Beppe Grillo non si sforza neanche di andare a votare. L'ufficiale giudiziario non guarda e non ascolta, ha la sua borsa a tracolla e porta intimazioni. Diha pronto ...

Pubblicità

arcanodavvero : RT @fenice_risorta: Il #pluridiffamotore difende la pagnotta?????? - RobertoAgo1 : RT @fenice_risorta: Il #pluridiffamotore difende la pagnotta?????? - alexa5313 : RT @fenice_risorta: Il #pluridiffamotore difende la pagnotta?????? - Catia05605065 : RT @fenice_risorta: Il #pluridiffamotore difende la pagnotta?????? - Pierpao83699717 : RT @fenice_risorta: Il #pluridiffamotore difende la pagnotta?????? -

... scriverà reportage per l'immancabile Fatto Quotidiano diretto da Marco, girerà un ... il 'vaffa' a Conte per fondare un movimento con gli ex grillini Di Battista, sponda a Conte ea ...... la modifica sarà bocciata Davvero sarà la 'linea rossa da non superare' come hanno sostenuto nelle scorse settimane autorevoli esponenti grillini Davvero, come sostiene Marco- una sorta ...Nel suo articolo il direttore del giornale fa una vera e propria operazione di dossieraggio, come quelle spesso portate avanti contro il nemico di sempre, Silvio Berlusconi, elencando tutte le incoere ...Matteo Salvini è costretto a giocare in difesa - dai risultati elettorali alle iniziative diplomatiche come minimo estemporanee - e dunque attacca. Anche qui però in maniera sconclusionata. E l’attacc ...