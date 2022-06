Il festival dei biglietti a sbafo di Cariello (Di venerdì 17 giugno 2022) di Peppe Rinaldi Era un via vai ininterrotto, una processione con richieste pressanti che tagliava trasversalmente l’intera società, ebolitana e non, che quasi obbliga alla solidarietà verso l’ex sindaco di Eboli, Massimo Cariello. Tutti, diciamo, volevano andare al concerto pop al Palasele (in questo caso di Jovanotti) ma nessuno sembrava avere la possibilità economica di affrontarne le spese. Non potevano permetterselo consiglieri regionali da almeno 15mila euro mensili di introito, né piccoli, piccolissimi e meno piccoli parassiti di risulta della politica sistemati nelle aziende pubbliche, né avvocati, né magistrati – come abbiamo già visto nei giorni scorsi – né docenti, né imprenditori, né medici, eccetera. Insomma, Cariello faceva (anche qui) da assistente sociale in favore di categorie fragili che un biglietto da 30 o 50 euro non potevano ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 giugno 2022) di Peppe Rinaldi Era un via vai ininterrotto, una processione con richieste pressanti che tagliava trasversalmente l’intera società, ebolitana e non, che quasi obbliga alla solidarietà verso l’ex sindaco di Eboli, Massimo. Tutti, diciamo, volevano andare al concerto pop al Palasele (in questo caso di Jovanotti) ma nessuno sembrava avere la possibilità economica di affrontarne le spese. Non potevano permetterselo consiglieri regionali da almeno 15mila euro mensili di introito, né piccoli, piccolissimi e meno piccoli parassiti di risulta della politica sistemati nelle aziende pubbliche, né avvocati, né magistrati – come abbiamo già visto nei giorni scorsi – né docenti, né imprenditori, né medici, eccetera. Insomma,faceva (anche qui) da assistente sociale in favore di categorie fragili che un biglietto da 30 o 50 euro non potevano ...

robertosaviano : Sabato 11 giugno, alle 21.00, sarò a Firenze per il Festival La città dei lettori, a Villa Bardini. Al termine inc… - Seoul_ItalyBTS : ??????? 180622 : Messaggio di #JHope x il @lollapalooza 'Come andiamo, ARMY?! Non sto più nella pelle al pensiero d… - far_roma : @Ava_Naghila Questa è l'Oasi dei Golosi, realizzata da Set Architects in occasione del Festival dell'architettura d… - FestJRonchi : VIII ed. @FestJRonchi a #RonchiDeiLegionari PROGRAMMA #18giugno Consulta qui il #programmacompleto… - FestJRonchi : VIII ed. @FestJRonchi a #RonchiDeiLegionari PROGRAMMA #18giugno Consulta qui il #programmacompleto… -