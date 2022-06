I tir si tamponano | inferno sulla A1 | Fabro choc | come sono morte due donne Autosole in tilt

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 giugno 2022) Gravissimo incidenteautostrada A1, lungo l'nel tratto tra Umbria e Toscana nella carreggiata Nord trae Chiusi: duerimaste uccise mentre altri 7 automobilistirimasti feriti nel tamponamento che ha coinvolto automezzi pesanti e tre vetture. Due dei feriti, in condizioni apparentemente gravi,stati trasportati presso all'ospedale di Siena con eliambulanza. Quattro feritistati estratti dalle lamiere e medicati da personale del 118 accorso sul posto. Il tratto interessato dall'incidente è al momento interdetto al traffico. La chiusura del tratto è necessaria per consentire le operazioni di ripristino, mentre il traffico all'interno viene fatto defluire grazie all'attivazione di una corsia in deviazione ...