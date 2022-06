I dati sensibili raccolti da siti web di ospedali sono finiti nelle mani di Facebook (Di venerdì 17 giugno 2022) Questo è quanto emerge da una ricerca di The Markup che ha coinvolto i siti web di 100 ospedali tra i più importanti negli Stati Uniti. Su 33 di questi siti è stato trovato il tracker Meta Pixel, che invia a Facebook un pacchetto di dati ogni volta che un utente clicca su un pulsante per fissare una visita medica. Le informazioni raccolte sono collegate a un indirizzo IP (quindi riconducibili a uno specifico individuo o a una specifica famiglia) e, una volta fissato l’appuntamento, Facebook è a conoscenza deli dati generati. Secondo la legge federale Usa questo metodo di tracciamento utilizzato da alcuni ospedali sarebbe irregolare vista la mancata protezione dei dati sanitari. I dati medici a ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 giugno 2022) Questo è quanto emerge da una ricerca di The Markup che ha coinvolto iweb di 100tra i più importanti negli Stati Uniti. Su 33 di questiè stato trovato il tracker Meta Pixel, che invia aun pacchetto diogni volta che un utente clicca su un pulsante per fissare una visita medica. Le informazioni raccoltecollegate a un indirizzo IP (quindi riconducibili a uno specifico individuo o a una specifica famiglia) e, una volta fissato l’appuntamento,è a conoscenza deligenerati. Secondo la legge federale Usa questo metodo di tracciamento utilizzato da alcunisarebbe irregolare vista la mancata protezione deisanitari. Imedici a ...

