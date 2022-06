Golf | Adam Hadwin guida lo US Open al termine di un primo giorno ricco di sorprese Partenza lenta per Migliozzi e Molinari

(Di venerdì 17 giugno 2022) Non sono certo mancate leneldel terzo Major della stagione del. Su un percorso rivelatosi estremamente difficile come quello di Brookline, MA, are lo USè il canadese. Unround eccezionale per lui, chiuso con il punteggio di -4. Ad incidere in maniera importante sullo score la parte finale delle prime nove buche, in cuiè stato in grado di infilare ben cinque birdie nello spazio di sei buche. Di birdie ne è poi arrivato un sesto, a cui ha aggiunto però anche due bogey, che non tolgono nulla alla qualità delle sue prime 18 buche. Se già il nome dinon è quello che ci si aspetta in testa allo US(numero 105 del ...

Adam Hadwin can be excused for the opening round of the U.S. Open — the so-called toughest test in golf — giving him a chance to ...June 16 — Tournament favourite Rory McIlroy was among the five-man pack sitting one shot back of Canada's Adam Hadwin after the first round of the US Open yesterday while Phil Mickelson struggled a ...