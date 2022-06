Fabri Fibra | “Stelle” è il nuovo singolo che vede la collaborazione di Maurizio Carucci degli Ex-Otago

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo il successo di “PROPAGANDA” (per settimane ai primi posti della classifica Earone)arriva oggi in radio “”, ilcon ladi, cantautore e frontmanEx-, uscito da poco con il suo primo progetto solista “RESPIRO”, ora in tour in tutta Italia. “Ho passato la mia adolescenza nella riviera Adriatica – racconta– dove le discoteche erano una tappa fissa per tutti. Il mood di questo brano mi ricorda quegli anni passati a cercare una alternativa a quelle discoteche, anche se poi finivo in quei locali sognando di portare il lungomare con le palme sopra una stella. La base di Dardust è un mix perfetto tra musica disco e urban ...