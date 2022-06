Fabian e Ounas come Milik? Senza rinnovo rischiano di restare fuori rosa (Di venerdì 17 giugno 2022) Corriere dello Sport – . La situazione di Fabian Ruiz e Adam Ounas è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 17 giugno 2022) Corriere dello Sport – . La situazione diRuiz e Adamè … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

ilnapolionline : Fabian e Ounas, rischiano di essere nuovi casi alla 'Milik' - - Franciwinwar : @PepponeCuore89 @enzogoku69 Bisogna pure dire che per ora si sta facendo bene il gioco togli uno prendi subito un a… - gianni1926forev : per la @Gazzetta_it @CorSport e @tuttosport nel @sscnapoli non sono contenti e andranno via KK, Anguissa, Osi, Mer… - SiamoPartenopei : CdS - Grana Fabian-Ounas: non rinnovano e si rischia nuovo caso Milik - tuttonapoli : CdS - Grana Fabian-Ounas: non rinnovano e si rischia nuovo caso Milik -