F1: la decisione della Fia sul porpoising (Di venerdì 17 giugno 2022) La FIA decide di adottare misure di emergenza per ridurre il “porpoising”, il fenomeno che si definisce di saltellamento. Un movimento aerodinamico che provoca enormi vibrazioni nelle monoposto di Formula 1. Il tutto per salvaguardare e proteggere la salute e la sicurezza dei piloti. A pochi giorni dal Gran Premio del Canada, la 9° prova del Mondiale, famosa per tutti come la pista che ha dato soddisfazioni e titoli iridati ad Hamilton. la Fia ha pensato di affrontare il fenomeno legato all’effetto suolo. In seguito al GP dell’Azerbaijan di Baku, Hamilton, uscito a fatica dalla sua Mercedes, denuncia a gran voce le difficoltà nella guida della sua monoposto. Un bel mal di schiena causato dai saltellamenti continui e ripetuti per i 51 giri di Baku. Direttiva tecnica Hamilton vede l’annuncio della FIA come un momento importante ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 17 giugno 2022) La FIA decide di adottare misure di emergenza per ridurre il “”, il fenomeno che si definisce di saltellamento. Un movimento aerodinamico che provoca enormi vibrazioni nelle monoposto di Formula 1. Il tutto per salvaguardare e proteggere la salute e la sicurezza dei piloti. A pochi giorni dal Gran Premio del Canada, la 9° prova del Mondiale, famosa per tutti come la pista che ha dato soddisfazioni e titoli iridati ad Hamilton. la Fia ha pensato di affrontare il fenomeno legato all’effetto suolo. In seguito al GP dell’Azerbaijan di Baku, Hamilton, uscito a fatica dalla sua Mercedes, denuncia a gran voce le difficoltà nella guidasua monoposto. Un bel mal di schiena causato dai saltellamenti continui e ripetuti per i 51 giri di Baku. Direttiva tecnica Hamilton vede l’annuncioFIA come un momento importante ...

