"È morto, non ho parole". Lutto devastante per Pamela Prati: "Ho il cuore a pezzi"

C'è qualcuno, tra i telespettatori ed i suoi colleghi del piccolo schermo, che tutt'oggi non l'ha 'perdonata' per aver raccontato di avere un marito, Mark Caltagirone, e due figli. Una storia che, rivelatasi menzogna, a un certo punto, sembrava non avere una fine. Mentre sognava una nuova rinascita Pamela Prati è stata colpita da un terribile Lutto. Un dramma, quello che ha investito in queste ore lei e la sua famiglia, che è difficile da spiegare a parole, ma che chiunque può comprendere usando il cuore. Pamela Prati non ha mai avuto dei figli suoi, così come per chi non ne ha, i nipoti ne hanno sostituito il ruolo. Uno di loro, purtroppo, è venuto a mancare da giovane, il figlio della sorella.

