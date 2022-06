Di Battista: 'Vado in Russia. Il biglietto l'ho fatto io all'agenzia di viaggio' (Di venerdì 17 giugno 2022) Scriverò reportage per il fatto Quotidiano e girerò un documentario per Tv Loft Official. È ciò che amo fare e, oltretutto, credo sia utile conoscere quel che pensano "dall'altra parte". Vi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Scriverò reportage per ilQuotidiano e girerò un documentario per Tv Loft Official. È ciò che amo fare e, oltretutto, credo sia utile conoscere quel che pensano "dall'altra parte". Vi ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Alessandro Di Battista: 'Vado in Russia, nel Paese più profondo, per sentire cosa pensano' - Adnkronos : #DiBattista annuncia il suo viaggio in #Russia: 'È interessante comprendere quel che i russi pensano del conflitto,… - patchonki : Alessandro Di Battista: «Vado in Russia, scriverò reportage. Non svelo le tappe altrimenti ci trovo Salvini»… - aperegina61 : RT @HuffPostItalia: Alessandro Di Battista: 'Vado in Russia, nel Paese più profondo, per sentire cosa pensano' - lanfos1953 : Marco Travaglio prossimo vice presidente vicario della Federazione Russa? Di Battista: «Vado in Russia, scriverò r… -