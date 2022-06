Da pane a verdure mega aumenti per il carrello della spesa (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo l'ultima tornata di aumenti registrata a maggio fare la spesa costa 554 euro in più rispetto a maggio del 2021. Lo rileva Assoutenti che ha preso in considerazione i mega aumenti per i prodotti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo l'ultima tornata diregistrata a maggio fare lacosta 554 euro in più rispetto a maggio del 2021. Lo rileva Assoutenti che ha preso in considerazione iper i prodotti ...

Pubblicità

iconanews : Da pane a verdure mega aumenti per il carrello della spesa - fisco24_info : Da pane a verdure mega aumenti per il carrello della spesa: Assoutenti fa i conti, rispetto all'anno scorso +554 eu… - serenel14278447 : Da pane a verdure mega aumenti per il carrello della spesa - _owhe : Chef Alice propone: Pane pita gentilmente regalato dal kebabbaro di fiducia Cannellini schiacciati con paprika e cu… - esado_akadia_93 : Per combattere l'inflazione non serve chiedere alle banche di aumentare i tassi di interesse; basta fare 40 giorni… -