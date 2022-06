Charlene di Monaco: la ‘cupa’ apparizione al fianco di Alberto (Di venerdì 17 giugno 2022) La principessa Charlene di Monaco si è mostrata di nuovo in pubblico in un’apparizione che, però, non ha per nulla convinto il pubblico. Dopo un’altra assenza dalle scene, infatti, la principessa è tornata indossando un completo tutto nero mentre si univa a suo marito, il principe Alberto e alla loro figlia di sette anni, la principessa Gabriella. Assente, invece, il principe Jacques. L’ex campionessa è apparsa insieme al marito sul balcone del Palazzo in occasione delle celebrazioni religiose del Corpus Domini. Ad attirare domande da parte dei presenti è stata proprio l’assenza dell’altro gemello, Jacque che non era sul balcone con loro. AnsaLa festa religiosa era prevista da calendario e si celebra il primo giovedì dopo la domenica della Santissima Trinità (60 giorni dopo Pasqua). Il Principato di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 giugno 2022) La principessadisi è mostrata di nuovo in pubblico in un’che, però, non ha per nulla convinto il pubblico. Dopo un’altra assenza dalle scene, infatti, la principessa è tornata indossando un completo tutto nero mentre si univa a suo marito, il principee alla loro figlia di sette anni, la principessa Gabriella. Assente, invece, il principe Jacques. L’ex campionessa è apparsa insieme al marito sul balcone del Palazzo in occasione delle celebrazioni religiose del Corpus Domini. Ad attirare domande da parte dei presenti è stata proprio l’assenza dell’altro gemello, Jacque che non era sul balcone con loro. AnsaLa festa religiosa era prevista da calendario e si celebra il primo giovedì dopo la domenica della Santissima Trinità (60 giorni dopo Pasqua). Il Principato di ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Charlene di Monaco, cambio di rotta: l’incontro definitivo | Alberto furioso - - zazoomblog : “Lui non può toccarla”. Charlene di Monaco la scoperta choc sul principe Alberto - #toccarla”. #Charlene #Monaco… - infoitcultura : Charlene di Monaco, per lei non c'è tregua: la situazione è gravissima - infoitcultura : Charlene di Monaco torna in pubblico dopo il Covid, ma l'unico sorriso (forzato) è del principe Alberto - infoitcultura : Charlène di Monaco torna sul balcone con Alberto (ma manca il figlio Jacques) -