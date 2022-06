Bill Gates | “Gli Nft? Si basano sulla stupidità delle persone Costose immagini digitali delle scimmie non cambieranno certo il mondo”

Pubblicità

Corriere : Bill Gates stronca gli Nft: «Un mercato basato sulla stupidità delle persone» - MNotariis : RT @NFTsnaakye: Bill Gates dice che Crypto ed NFT sono scam solo perché si ricorda che lui ha creato uno scam più grande… Internet Explorer - FQMagazineit : Bill Gates: “Gli Nft? Si basano sulla stupidità delle persone. Costose immagini digitali delle scimmie non cambiera… - franca705 : RT @gridandovuole: I deliri della #Cunial: “i vaccini sono la causa del cancro stesso … dietro c’è Bill Gates”. - franca705 : RT @Peppe24245235: “Dietro c’è #BillGates ”, l’ultimo delirio di Sara Cunial che vota no al piano europeo contro il cancro il cancro “È s… -

Gli avvocati di Johnson affermano che la criptovaluta non ha alcun valore, e i documenti giudiziari contengono citazioni di altri imprenditori miliardari comee Warren Buffett , i quali ...After facing public scrutiny for negotiating a possible lease to's Four Seasons hotel chain, the Catholic Order of the Holy Sepulcher has defended its decision, saying the process has been fair and transparent. In a statement the Order argued that, ...Di Nicholas Gordon – Bill Gates non crede negli Nft. “Ovviamente, le costose immagini digitali delle scimmie migliroreranno immensamente il mondo”, ha dichiarato Gates martedì alla conferenza ...Il co-fondatore di Microsoft ha riservato parole nette contro il mondo dei Non Fungible Token, dicendo di preferire asset che producono beni concreti. Il filantropo ha poi ridicolizzato anche il proge ...