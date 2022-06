WWE | Vince McMahon e la moglie Linda non vivrebbero più insieme da tempo

(Di giovedì 16 giugno 2022) Nelle ultime ore la WWE è stata travolta da uno scandalo con al centro la figura del Chairman, il quale avrebbe dato milioni di dollari ad una ex dipendente per tacere una loro relazione extraconiugale. La notizia è stata diffusa dal Wall Street Journal il quale ha specificato che la relazione in questione sarebbe stata assolutamente consensuale. Il Consiglio di Amministrazione della WWE ha avviato una indagine interna per verificare da dove tali soldi siano stati presi, ossia se si tratti di soldi del Chairmain ovvero, e sarebbe gravissimo, soldi sottratti alla WWE. Inoltre l’indagine si sarebbe estesa ad altri accordi siimili questa volta però finalizzati a coprire cattive condotte die John Laurinaitis. Insomma un gran bel polverone. I rapporti conLa figura di ...

