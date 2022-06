Tutto quello che devi sapere sull'Amazon Prime Day (a partire dalla data ufficiale) (Di giovedì 16 giugno 2022) Quando è l'Amazon Prime Day 2022? L'annuncio è finalmente arrivato, l'Amazon Prime Day 2022 ha una data ufficiale, si terrà nelle giornate del 12 e del 13 luglio. Quindi segna Tutto sul calendario, sincronizza gli orologi, avverti chi devi avvertire, ricordati di abbonarti per tempo ad Amazon Prime (qui, magari sfruttando anche i 30 giorni di abbonamento gratuito o, se sei studente, le agevolazioni di Prime Student). Questo evento sarà sicuramente una bomba, e se vuoi approfittare delle offerte a tempo limitato è meglio agire per tempo. Non solo: a partire dal 21 giugno inizieranno via via anche i cosiddetti early deals, le offerte anticipate che riguarderanno marchi famosissimi, ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Quando è l'Day 2022? L'annuncio è finalmente arrivato, l'Day 2022 ha una, si terrà nelle giornate del 12 e del 13 luglio. Quindi segnasul calendario, sincronizza gli orologi, avverti chiavvertire, ricordati di abbonarti per tempo ad(qui, magari sfruttando anche i 30 giorni di abbonamento gratuito o, se sei studente, le agevolazioni diStudent). Questo evento sarà sicuramente una bomba, e se vuoi approfittare delle offerte a tempo limitato è meglio agire per tempo. Non solo: adal 21 giugno inizieranno via via anche i cosiddetti early deals, le offerte anticipate che riguarderanno marchi famosissimi, ...

