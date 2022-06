Tommaso Zorzi interviene dopo un pettegolezzo su di lui | ecco cos’ha detto

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 giugno 2022) Su TikTok è diventato virale unriguardante. Stanco di essere immischiato in fake news, il diretto interessato ha deciso di intervenire e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Qual è ilsu? In queste ore, su TikTok ha cominciato a girare un video in cui un ragazzo ha lasciato intendere di avere un flirt consenza fare espressamente il suo nome. Ovviamente, tale gossip non è passato inosservato al web influencer. La reazione diha deciso di mettere a tacere le fake news sul suo conto postando una stories, su Instagram, in cui ha commentato con tono piccato l’accaduto: Come si evince dal messaggio,aver chiesto ...