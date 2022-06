Tg1: conduttori rimossi dal serale per il no al turno dell’alba (Di giovedì 16 giugno 2022) Tre dei più celebri conduttori del Tg1 dicono no al turno dell’alba e vengono rimossi dal serale. Sarebbe infatti stata respinta da Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti la richiesta avanzata dalla direttrice Maggioni di presidiare la rassegna stampa delle 6.30 del mattino. I conduttori rimossi dal serale per aver rifiutato il cambio turno Ancora nessuna comunicazione ufficiale è giunta al Comitato di redazione del Tg1, sotto shock per la notizia della rimozione di tre volti noti del telegiornale delle venti, ora dirottati su quello delle 13,30. L’indiscrezione, girata ieri sera a Saxa Rubra nella sede delle testate giornalistiche del servizio pubblico, vuole che la direttrice Monica Maggioni abbia già deciso di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Tre dei più celebridel Tg1 dicono no ale vengonodal. Sarebbe infatti stata respinta da Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti la richiesta avanzata dalla direttrice Maggioni di presidiare la rassegna stampa delle 6.30 del mattino. Idalper aver rifiutato il cambioAncora nessuna comunicazione ufficiale è giunta al Comitato di redazione del Tg1, sotto shock per la notizia della rimozione di tre volti noti del telegiornale delle venti, ora dirottati su quello delle 13,30. L’indiscrezione, girata ieri sera a Saxa Rubra nella sede delle testate giornalistiche del servizio pubblico, vuole che la direttrice Monica Maggioni abbia già deciso di ...

