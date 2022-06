"Sostegno incondizionato a Kiev". E l'Italia rilancia l'Ucraina nella Ue (Di giovedì 16 giugno 2022) Mario Draghi, al termine dell'incontro dei leader Ue con il presidente ucraino, Volodimyr Zelensky a Kiev ha dichiarato che l’Italia vuole l’Ucraina all’interno dell’Unione europea Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Mario Draghi, al termine dell'incontro dei leader Ue con il presidente ucraino, Volodimyr Zelensky aha dichiarato che l’vuole l’all’interno dell’Unione europea

Pubblicità

SITRAANDA : RT @ConfederacionI1: Ogni giorno ci sono nuove e migliori notizie per El Salvador, in particolare per la classe operaia, grazie signor Mini… - Ivania_29616 : RT @ConfederacionI1: Ogni giorno ci sono nuove e migliori notizie per El Salvador, in particolare per la classe operaia, grazie signor Mini… - monicaintre : RT @N013Q: Ovviamente, non si tratta affatto di fondamentali (ci possono essere diversi modi di interpretare/valutare la situazione dell'ec… - MoniShantiRani : RT @N013Q: Ovviamente, non si tratta affatto di fondamentali (ci possono essere diversi modi di interpretare/valutare la situazione dell'ec… - N013Q : Ovviamente, non si tratta affatto di fondamentali (ci possono essere diversi modi di interpretare/valutare la situa… -