Sciopero dei mezzi venerdì 17: cosa c'è da sapere (Di giovedì 16 giugno 2022) Confermata la manifestazione organizzata da alcune sigle sindacali minori. Possibili disagi per chi prenderà i mezzi pubblici Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Confermata la manifestazione organizzata da alcune sigle sindacali minori. Possibili disagi per chi prenderà ipubblici

Pubblicità

sheiswonderland : Domani c’è di nuovo sciopero dei treni, strano non succede mai dio santo - vtaehnam : domani esame di cui non conosco ancora l'aula, è venerdì 17 e da quanto ho capito c’è uno sciopero nazionale dei mezzi CHE DIRE, ALTRO? - wireditalia : È stato indetto per il 25 giugno e si tratta della seconda grande azione di protesta dei lavoratori del settore aer… - figliadellalba : + dei piani alti non c'entriamo un cazzo. Se ogni 24 ore vi inventate un nuovo motivo per fare sciopero, per blocca… - hhaphazard : ah e ovviamente l'unica volta che vado in università c'è anche sciopero dei treni -