Scherma, Europei 2022: le speranze di medaglia dell’Italia. Una squadra azzurra pronta ad essere protagonista principale (Di giovedì 16 giugno 2022) Si apre domani da Antalya l’estate della Scherma azzurra. Nella città turca dal 17 giugno inizieranno i Campionati Europei 2022, primo grande appuntamento di questi due mesi e che rappresenta anche un test fondamentale in vista dei Mondiali che si terranno a Il Cairo nel mese di luglio. L’Italia si presenta con l’obiettivo di vincere il medagliere e di essere la nazione di riferimento, vista anche l’assenza della Russia, da sempre la grande rivale della squadra azzurra. Nel fioretto c’è davvero la possibilità di fare bottino pieno, con l’Italia che può prendersi tutti e quattro i titolo continentali. A livello individuale tra le donne Alice Volpi è la donna da battere, ma attenzione anche ad una ritrovata Arianna Errigo, mentre al maschile tra Daniele Garozzo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Si apre domani da Antalya l’estate della. Nella città turca dal 17 giugno inizieranno i Campionati, primo grande appuntamento di questi due mesi e che rappresenta anche un test fondamentale in vista dei Mondiali che si terranno a Il Cairo nel mese di luglio. L’Italia si presenta con l’obiettivo di vincere il medagliere e dila nazione di riferimento, vista anche l’assenza della Russia, da sempre la grande rivale della. Nel fioretto c’è davvero la possibilità di fare bottino pieno, con l’Italia che può prendersi tutti e quattro i titolo continentali. A livello individuale tra le donne Alice Volpi è la donna da battere, ma attenzione anche ad una ritrovata Arianna Errigo, mentre al maschile tra Daniele Garozzo, ...

Pubblicità

zazoomblog : Scherma Europei 2022: le favorite gara per gara delle prove a squadre - #Scherma #Europei #2022: #favorite - sportface2016 : #Scherma | Europei 2022 #Antalya: #Italia al via dopo i quaranta podi in Coppa del Mondo - ansacalciosport : Scherma: Europei; l'Italia cala gli assi sulle pedane turche. Da venerdì 25 azzurri in lizza nella kermesse contine… - ottopagine : Scherma, Europei: il presidente Azzi è sicuro del valore dei suoi ragazzi - usatoscherma : RT @glooit: Scherma: Europei; l'Italia cala gli assi sulle pedane turche leggi su Gloo -