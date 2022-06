Ronn Moss sarà nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show (Di giovedì 16 giugno 2022) L’attore Ronn Moss sarà nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. A svelare la trattativa fra l’attore americano e la produzione di Rai1 è stato Riccardo Signoretti sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ronn Moss, come scritto nel magazine, avrebbe sostenuto il provino per la trasmissione proprio in questi giorni e secondo quanto Leggi su gossivip.myblog (Di giovedì 16 giugno 2022) L’attorenelprossimadi. A svelare la trattativa fra l’attore americano e la produzione di Rai1 è stato Riccardo Signoretti sull’ultimo numero del settimanale Nuovo., come scritto nel magazine, avrebbe sostenuto il provino per la trasmissione proprio in questi giorni e secondo quanto

Pubblicità

zazoomblog : Ronn Moss non trattiene le lacrime: la perdita più dolorosa - #trattiene #lacrime: #perdita #dolorosa - infoitcultura : Ronn Moss, Ridge di Beautiful verso Tale e Quale e Paradiso delle Signore - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 7, Ronn Moss nel cast? - Oltreilfatto : Ronn Moss e il suo amore per la Puglia - BonnieandLana : #barbaraderossi io me la ricorderò sempre nel bellissimo sceneggiato La Piovra e con Ronn Moss nel film i Paladini… -