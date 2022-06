Riforma Cartabia sul Csm, al Senato vincono i si: 173 voti a favore (Di giovedì 16 giugno 2022) Ormai è legge. L’aula del Senato ha approvato la Riforma Cartabia sul Csm e l’ordinamento giudiziario. L’esito della votazione ha prodotto 173 voti a favore, 37 contrari e 16 astenuti. Il ministro Marta Cartabia aveva ringraziato le forze politiche alleate prima della votazione, spiegando poi i motivi che hanno indotto alla nuova Riforma. “Abbiamo accolto l’appello di Mattarella che sollecitava questa Riforma, è stato un provvedimento preceduto da un lungo lavoro, non semplice, portato avanti con il contributo di molti”. Il PD si è dimostrato entusiasta dall’esito della votazione. Il capogruppo alla Camera, Debora Serracchiani, ha infatti parlato così ai microfoni di TGcom24: “bene l’approvazione definitiva della Riforma del Csm e ... Leggi su zon (Di giovedì 16 giugno 2022) Ormai è legge. L’aula delha approvato lasul Csm e l’ordinamento giudiziario. L’esito della votazione ha prodotto 173, 37 contrari e 16 astenuti. Il ministro Martaaveva ringraziato le forze politiche alleate prima della votazione, spiegando poi i motivi che hanno indotto alla nuova. “Abbiamo accolto l’appello di Mattarella che sollecitava questa, è stato un provvedimento preceduto da un lungo lavoro, non semplice, portato avanti con il contributo di molti”. Il PD si è dimostrato entusiasta dall’esito della votazione. Il capogruppo alla Camera, Debora Serracchiani, ha infatti parlato così ai microfoni di TGcom24: “bene l’approvazione definitiva delladel Csm e ...

